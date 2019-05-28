Испанские артисты показали воздушное шоу с трюками и попкорном

В последний день фестиваля "ПоМост" и в День города Новокуйбышевска на площади им. Ленина показали спектакль "Kaosmos" испанского театра Grupo Puja.

Закрепленный на подъемном кране шар-каркас, к которому, в свою очередь, прикрепились артисты, поднимал их на высоту 40 м. Спектакль "Kaosmos" ("Космос") включал элементы спортивной вертикальной акробатики, трюки и разбрасывание "снега" (на самом деле из рюкзаков участников красиво разлетался попкорн). Шоу оказалось даже более впечатляющим, чем можно было представить по видео.

Испанской труппе Puja уже более 20 лет. За это время их шоу посмотрели более миллиона зрителей из 35 стран мира. В Россию театр приехал не в первый раз: его уже видели зрители в Москве, Красноярске, Коломне, а в начале июня тот же спектакль покажут в Воронеже на открытии "Платоновфеста".

В Новокуйбышевск спектакль привезли благодаря поддержке партнеров и администрации города.