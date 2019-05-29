В Самаре ул. Кирова затопило в месте ремонта водовода

В Самаре на ул. Кирова, 190 произошло затопление котлованов на месте ремонта водовода, а также проезжей части.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. "Благодаря коммунальным службам в Самаре теперь есть море! Каждый год это место чинят и ремонтируют. И каждый год течет река. Но на этот раз - море! Кирова, 190: айда купаться!", - пишет Денис К. в Twitter.

По словам автора поста, на месте три недели велся ремонт сетей.

Официальный комментарий под этой записью оставили только СКС, сообщив, "проверяем. Пока информации о технологических сбоях на сетях холодного водоснабжения нет".