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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре ул. Кирова затопило в месте ремонта водовода

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на ул. Кирова, 190 произошло затопление котлованов на месте ремонта водовода, а также проезжей части.

Фото: https://twitter.com/KDenissamara

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. "Благодаря коммунальным службам в Самаре теперь есть море! Каждый год это место чинят и ремонтируют. И каждый год течет река. Но на этот раз - море! Кирова, 190: айда купаться!", - пишет Денис К. в Twitter. 

По словам автора поста, на месте три недели велся ремонт сетей. 

Официальный комментарий под этой записью оставили только СКС, сообщив, "проверяем. Пока информации о технологических сбоях на сетях холодного водоснабжения нет". 

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