"Газпром газораспределение Самара" откроет стритбольный сезон в регионе

1 июня в Жигулевске на площади Мира пройдет открытый турнир по стритболу VolgaBasket 3×3.

Спортивный праздник традиционно приурочен к Международному дню защиты детей. На турнир съедутся детские и взрослые команды Самарской области, других регионов, почетными гостями станут ветераны российского баскетбола. Взрослые команды будут бороться за призовой фонд в 200 тысяч рублей.

Организатор турнира — компания "Газпром газораспределение Самара" при участии министерства спорта и Федерации баскетбола Самарской области. За 9 лет ВолгаБаскет стал одним из самых крупных спортивных мероприятий Самарской области и ярким примером социальной ответственности компании перед городом.

Уличный баскетбол — один из самых демократичных и активно развивающихся командных видов спорта, игра для всех возрастов.

Виталий Коротких, генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара":

"Сначала для компании "Газпром газораспределение Самара" это была социальная миссия. Мы хотели привлечь детей к занятию спортом. На турнир приезжали школьники, дети из интернатов, затем стали приезжать и взрослые команды, потом и спортсмены из соседних регионов. И сегодня турнир ВолгаБаскет стал настоящим событием для Жигулевска. Это один из узнаваемых брендов города наравне с Жигулевскими горами, нацпарком Самарская Лука. Теперь все, кто любит баскетбол, спортивные праздники знают, что в первый день лета, 1 июня, они должны приехать в Жигулевск, потому что здесь открытие баскетбольного сезона в России".

https://vk.com/volgabasket