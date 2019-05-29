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Суды Происшествия

Разнорабочего из Казахстана подозревают в создании преступного сообщества в Самаре

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 мая, в Самарском областном суде под председательством федерального судьи Александра Павлова началось рассмотрение уголовного дела.

Гражданина Казахстана Андрей Ловягин, трудившегося разнорабочим в самарском ООО "Королевский дом", арестовали в марте 2017 года. Его подозревали в разбоях, грабежах и вымогательствах якобы долгов.

Затем в течение года задержали еще пятерых молодых мужчин, которым на тот момент было 26-30 лет. Всех посадили под арест, кроме шеф-повара Павла Дмитриева. Ему предъявили обвинения только в одном мошенничестве и одном вымогательстве. Остальным в итоге вменили по четыре — пять разбоев, по три — четыре вымогательства, а также участие в банде. Ловягина же обвинили в создании преступного сообщества.

Первый раз дело ушло в суд в конце ноября 2018 г., но на стадии предварительного слушания федеральный судья Геннадий Минин вернул дело прокурору.

В конце апреля 2019 г. после доработки обвинения надзорный орган вновь отправил служителям Фемиды материалы дела в 36 томах. Государственное обвинение в процессе поддерживает советник юстиции Антонина Бажитова.

Как стало известно на состоявшемся заседании, четверо обвиняемых имеют средне-специальное образование, а Александр Пересыпкин даже высшее. В то время как "главарь" Ловягин обзавелся лишь аттестатом об окончании средней школы.

У всех подсудимых дома остались малолетние дети, у Ловягина и Дмитриева даже двое.

До 5 июня был объявлен перерыв в рассмотрении дела, так как новый адвокат Пересыпкина Денис Гудков ходатайствовал о предоставлении ему времени для ознакомления с материалами дела.

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