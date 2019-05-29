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ЖКХ и благоустройство Общество

Попытка сэкономить на воде в обход закона приводит к серьезным финансовым проблемам

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пытаясь сэкономить, владельцы малого и среднего бизнеса срывают пломбы и пускают воду в обход счетчика. И в результате платят потом в десятки раз больше.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

За пять месяцев 2019 года контролеры "РКС-Самара" выявили 18 фактов срыва пломб и пользования водой в обход приборов учета. Причины владельцы помещений называют похожие: "Уборщица повредила", "Рабочие сдернули случайно", "Не знаем, завхоз уволился, а мы не проверили после него".

Собственники одной из самарских компаний платили за водоснабжение по прибору учета около 9 тысяч рублей в месяц. После срыва пломбы, который был обнаружен контролерами, им придется заплатить 96 тысяч. И то специалисты "РКС-Самара" пошли навстречу и насчитали плату за пользование водой по режиму работы, с 9:00 до 18:00, а не круглосуточно. Иначе сумма превысила бы 200 тысяч рублей.

По закону нарушение целостности пломбы классифицируется как факт самовольного безучетного пользования. И, как следствие, расчет платы за воду ведется, будто кран с водой открыт круглосуточно. Подобные случаи выявляются в аптеках, магазинах, медицинских и косметологических клиниках, на автомойках и прочих объектах малого и среднего бизнеса.

"РКС-Самара" проводит регулярные рейды, в ходе которых контролеры проверяют работоспособность приборов учета и целостность пломб и напоминают абонентам, которым поставляется холодная вода, что, согласно законодательству, они обязаны самостоятельно следить за исправностью приборов учета и сохранностью пломб.

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