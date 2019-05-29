На Крымской площади установят сухой фонтан и маяк

В Самаре началось комплексное благоустройство Крымской площади по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба городской администрации.

"Работы на объекте организованы в круглосуточном режиме и по жесткому графику, задействовано несколько бригад с привлечением 60 сотрудников и 30 единиц спецтехники. Важно отметить, что общественный транспорт ездит без ограничений. С часу ночи до 6 утра мы стараемся выполнять максимальный объем работ, при этом ограничиваем деятельность, сопровождаемую шумом. Мы не хотим приносить жителям близлежащий домов дополнительные неудобства", — говорит Марат Гумеров, директор компании-подрядчика ООО "НПФ XXI Век".

По задумке авторов, на территории площади появятся сразу два арт-объекта — Ялтинский маяк и Воронцовская ротонда, а также сухой фонтан и мозаичное панно в виде карты полуострова. Для отдыха предусмотрены навесы, посадка зеленых насаждений и использование нескольких покрытий в пешеходных зонах.

Кроме того, комплексно обновляют восемь участков дорожного полотна вокруг площади. Меняется покрытие от борта до борта, приводят в порядок бордюрный камень, тротуары, газоны, обновляют светофоры, разметку, направляющие пешеходные ограждения, дорожные знаки. Освежат и фасады почти трех десятков зданий, прилегающих к Крымской площади.

Вокруг всей Крымской площади появится мощение из плитки. Все остальные подводящие тротуары сделают из асфальта. Всего на территории площади планируется уложить около 5 тыс. кв. м плитки и 5 тыс. кв. м новых газонов с автополивом. Будет обустроено пять зон с лавочками и новым торшерным освещением.



На Крымской площади провели обрезку деревьев, удалили сухостои. По плану благоустройства также планируется высадка новых зеленых насаждений и обустройство живой изгороди.