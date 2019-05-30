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Театр Культура

В Тольятти пройдет 10-й фестиваль "Премьера одной репетиции"

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 17 по 23 июня в театре "Дилижанс" в Тольятти пройдет 10-й фестиваль "Премьера одной репетиции", посвященный современной режиссуре.

Свои премьеры представят молодые режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Тольятти.

По правилам фестиваля, в программу войдут спектакли, созданные за короткое время. После каждого показа пройдет обсуждение с участием зрителей и театральных критиков. Путем голосования зрители определят лучшие актерские работы и лучший спектакль, который войдет в репертуар театра.

Темой юбилейного 10-го фестиваля стала современная режиссура. Фестивальная афиша состоит из двух конкурсных программ. В программе режиссерской лаборатории будет представлено 5 проектов молодых режиссеров из разных городов России, победивших в конкурсном отборе, который проходил с января по апрель при участии Союза театральных деятелей РФ: Артема Устинова (Самара), Александра Серенко (Санкт-Петербург), Ольги Румянцевой (Москва), Алены Савельевой (Тольятти), Александры Ловянниковой (Москва). Все роли в спектаклях лаборатории исполнят актеры театра "Дилижанс".

В конкурсную программу "Гости" вошли режиссерские проекты с участием актеров тольяттинских театров (Драматического театра "Колесо", Молодежного драматического театра, студии Молодежного театра "Вариант").

Откроет фестиваль Самарский молодежный драматический театр "Мастерская" пластическо-трюковым спектаклем "Чаша" в постановке Константина Ежкова (12+).

Закроется "Премьера одной репетиции" спектаклем-победителем прошлогодней конкурсной программы — бит-драмой по пьесе Анастасии Букреевой "Ганди молчал по субботам" 12+, режиссер — Екатерина Зубарева.

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