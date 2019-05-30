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Преступления Происшествия

Рыбаку, поймавшему 15 судаков с икрой, грозит реальный срок

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о незаконной добыче рыбы в местах нереста по п. п. "б, в" ч. 1 ст. 256 УК РФ в отношении 60-летнего уроженца Ульяновской области, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

По данным представителя надзорного ведомства, подозреваемого задержали вечером 21 мая на акватории реки Волги Саратовского водохранилища за рыбалку с лодки "Казанка - 5" с навесным мотором. При помощи спиннинга он поймал 15 судаков с икрой, причинив Российской Федерации ущерб на сумму более 99 тыс. рублей.

Сейчас подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Ход расследования взят Куйбышевским транспортным прокурором под личный контроль.

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