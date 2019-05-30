Арбитраж не разрешил ограничить подачу горячей воды сызранцам

Арбитражный суд Самарской области наложил запрет на ограничение подачи горячей воды летом на объекты МУП "ЖЭС". За ограничение выступал кредитор ООО "Сызраньводоканал". Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
Кредитор пытался отключить от воды котельные МУП "ЖЭС", из-за чего жители города лишились бы горячей воды, которую своевременно оплатили. Внешний управляющий МУПа Наталья Гасанова обратилась в арбитраж с просьбой запретить вводить ограничение.
"Тот факт, что кредитор четвертой очереди потребовал приостановить, по сути, работу всего предприятия, говорит, на мой взгляд, об иных мотивах, нежели желании вернуть свои средства. Сейчас деятельность МУП "ЖЭС" является полностью открытой и прозрачной для всех кредиторов и надзорных органов. И только в таком режиме предприятие сможет гарантировать погашение долгов перед всеми своими кредиторами и надежное теплоснабжение клиентов. На мой взгляд, ответ на этот вопрос нужно искать у лиц, стоящих за ООО "Сызраньводоканал", — отметила внешний управляющий МУП "ЖЭС" Наталья Гасанова.
Владельцами ООО "Сызраньводоканал" в разное время были ООО "КРИСТА", принадлежащее местному бизнесмену Владимиру Симонову, бывший директор МУП "ЖЭС" Василий Панасов и другие лица. Сам же водоканал входит в число учредителей недавно созданного администрацией Сызрани АО "ЕРКЦ г. о. Сызрань.
По состоянию на 1 мая МУП "ЖЭС" является крупнейшим должником за тепловую энергию перед ПАО "Т Плюс" с долгом около 900 млн рублей. В 2018 г. в рамках процедуры банкротства МУП "ЖЭС" на предприятии было введено внешнее управление. Среди основных кредиторов МУП "ЖЭС" — ПАО "Т Плюс", ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ПАО "Самараэнерго". В число кредиторов четвертой очереди, в том числе, входит ООО "Сызраньводоканал".