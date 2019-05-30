Арбитраж не разрешил ограничить подачу горячей воды сызранцам

Арбитражный суд Самарской области наложил запрет на ограничение подачи горячей воды летом на объекты МУП "ЖЭС". За ограничение выступал кредитор ООО "Сызраньводоканал". Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Кредитор пытался отключить от воды котельные МУП "ЖЭС", из-за чего жители города лишились бы горячей воды, которую своевременно оплатили. Внешний управляющий МУПа Наталья Гасанова обратилась в арбитраж с просьбой запретить вводить ограничение.

"Тот факт, что кредитор четвертой очереди потребовал приостановить, по сути, работу всего предприятия, говорит, на мой взгляд, об иных мотивах, нежели желании вернуть свои средства. Сейчас деятельность МУП "ЖЭС" является полностью открытой и прозрачной для всех кредиторов и надзорных органов. И только в таком режиме предприятие сможет гарантировать погашение долгов перед всеми своими кредиторами и надежное теплоснабжение клиентов. На мой взгляд, ответ на этот вопрос нужно искать у лиц, стоящих за ООО "Сызраньводоканал", — отметила внешний управляющий МУП "ЖЭС" Наталья Гасанова.