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Преступления Происшествия

Менеджеру тольяттинского автосалона Mercedes сожгли автомобиль

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Тольятти на ул. Дзержинского у дома № 5 "а" неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий 40-летней руководителю отдела продаж компании "Влако-Сервис" Ольге Пискаевой, сообщает "Самарское обозрение".

Двое мужчин крепкого телосложения, одетых в темное, облили горючей жидкостью Mercedes-Benz GLK300 2013 года выпуска и подожгли. Поджигатели быстро скрылись, сейчас их ищут. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога".

Компания "Влако-Сервис" — официальный дилер компании Mercedes-Benz — зарегистрирована на Хрящевском шоссе, 11. Директор — Сергей Зайцев, собственник — Виктор Корнилов. Фирма занимается продажей и ремонтом техники Mercedes-Benz. Выручка "Влако-Сервиса" в 2017 г. — почти 935 млн руб., чистая прибыль — 39,7 млн рублей.

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