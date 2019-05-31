Владимир Бирюков: "Для нас важна обратная связь"

"РКС-Самара" провели открытое заседание штаба благоустройства с приглашением депутатов и чиновников.

Каждый четверг в 14.00 "РКС-Самара" проводит заседание штаба благоустройства. На нем оперативно решаются проблемные вопросы, связанные с проведением земляных работ при восстановлении водопроводных и канализационных сетей. На заседание приглашаются представители районных администраций, жители и управляющие микрорайонами, компании-подрядчики. Такое взаимодействие позволяет добиваться быстрых и положительных результатов.

Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, который приехал на открытое заседание штаба, отметил позитивные изменения в работе предприятия: "За последние годы количество обращений к депутатам по водоснабжению и водоотведению заметно сократилось. Штаб помогает оперативному взаимодействию". Глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко также отметила, что "РКС-Самара" решают проблемы быстро и с большой долей находчивости. Главе района понравились арт-объекты, которыми предприятие украшает улицы Подшипниковую и Луначарского.

Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков продемонстрировал разработки, которые призваны улучшить благоустройство города: приспособление на основе невидимового магнита для открывания крышек люков, новейшие ограждения для земляных работ и колодцев, декоративные ограждения, контейнеры для сбора полиэтиленовой тары и арт-объекты.

"Заседания штаба благоустройства проходят каждую неделю. Мы всегда открыты и приглашаем активных жителей, районные администрации, другие структуры к диалогу, чтобы как можно быстрее решать проблемы. Для нас важна обратная связь, мы прилагаем много усилий, чтобы сделать свою работу как можно лучше", — сказал Владимир Бирюков.