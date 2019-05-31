Гражданина Таджикистана приговорили к семи годам колонии за попытку сбыта героина

Октябрьский городской суд рассмотрел уголовное дело 43-летнего гражданина Таджикистана. Его обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотика в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Утром 16 ноября 2018 г. мужчину задержали транспортные полицейские в поезде Москва — Челябинск сразу после отправления со станции в Сызрани. У подозреваемого изъяли пакет с более чем 570 г героина. Наркотик иностранец вез для продажи. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.