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Суды Происшествия

Гражданина Таджикистана приговорили к семи годам колонии за попытку сбыта героина

ОКТЯБРЬСК. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрьский городской суд рассмотрел уголовное дело 43-летнего гражданина Таджикистана. Его обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотика в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Утром 16 ноября 2018 г. мужчину задержали транспортные полицейские в поезде Москва — Челябинск сразу после отправления со станции в Сызрани. У подозреваемого изъяли пакет с более чем 570 г героина. Наркотик иностранец вез для продажи.

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Гид потребителя

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