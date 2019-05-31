Двое молодых людей, хотевших подзаработать на наркотиках, поедут в колонию

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор уроженцам Пензы 21 и 19 лет. Их обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В декабре 2017 г. молодые люди нашли в интернете "подработку". Они должны были забирать наркотики из "закладок", фасовать их на мелкие партии и сбывать в Уфе, Тюмени и Екатеринбурге.

В конце декабря 2018 г. они приобрели в Москве около 4 кг запрещенного вещества. Часть его парни оставили в тайнике в Воронеже, а с основной партией отправились на поезде в Уфу. Полицейские задержали молодых людей с поличным, когда поезд проезжал Самару.

Суд приговорил старшего подсудимого к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник получил шесть лет и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.