Вдоль Московского шоссе будет высажено 620 деревьев и 7 тыс. кустарников

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области представили схему высадки зеленых насаждений взамен погибших туй и деревьев, высаженных в 2017 г. в рамках реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС "Роснефть".

Ознакомиться со схемой предложили всем заинтересованным жителям города. По словам заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрея Спиридонова, ООО "Самаратрасстрой" выполнит работы за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

"Высадка новых деревьев и кустарников должна быть произведена в течение двух недель. Уход за ними подрядная организация будет осуществлять до 1 июня 2020 года. Это полив, санитарная и формовочная обрезка, профилактическая обработка и другие мероприятия. В случае гибели зеленых насаждений подрядчик должен будет высадить аналогичные растения", - подчеркнул Андрей Спиридонов.

Зеленые насаждения подобраны с учетом подходящей для них климатической зоны. Всего будет высажено 620 деревьев и 7 тыс. кустарников. Деревья предложено расположить компактными аллеями. Так, на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, а также на участке шоссе от Зои Космодемьянской до улицы Ташкентской планируется высадить разные сорта рябины и липы.

На участке Московского шоссе между улицей Ташкентской и Ракитовским шоссе будут высажены березы, рябины и кустарники. В районе поселка Мехзавод планируется расположить березовую аллею, а в районе 10-11 кварталов Мехзавода появятся декоративные яблони, рябины и березы.

Высадку растений и уход за ними будет осуществлять по контракту с генеральным подрядчиком группа компаний "Садовый центр Веры Глуховой".

"Высота планируемых к высадке деревьев - 2-4 м, все они имеют закрытую корневую систему и будут высаживаться в контейнерах, чтобы приживаемость была лучше. В целях защиты от солнца и перепадов температур в течение двух лет деревья будут укутаны в тростниковые маты", - говорит генеральный директор центра Вера Глухова.

По словам Андрея Спиридонова, также планируется рассадить сохранившиеся на Московском шоссе туи.

"Часть туй будет высажена единым ансамблем в сквере у 10-го квартала поселка Мехзавод. Там по просьбам жителей мы установим лавочки и урны. Другую часть выживших туй предложено пересадить к храму, расположенному на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова", - сообщил заместитель министра.