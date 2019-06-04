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Сызранские спасатели дважды за день вытаскивали из воды тела утонувших

СЫЗРАНЬ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 июня, дежурная смена ПСО г. Сызрань дважды извлекала из воды тела утонувших мужчин, сообщает ПСС Самарской области.

Первый вызов поступил от очевидцев, которые обнаружили недалеко от Центрального пляжа за волнорезом утонувшего мужчину около 40 лет.

В 17:40 спасатели на катере отправились к месту происшествия. Спустя час погибшего извлекли из воды и на берегу передали сотрудникам полиции.

Второй вызов поступил от правоохранителей. На р. Сызранка в районе Вечного огня было обнаружено тело утонувшего мужчины.

В 20:00 дежурная смена на спасательном катере отправились к месту происшествия. Для извлечения погибшего из воды спасатели использовали багор. В 21:20 работы на месте происшествия были завершены, погибшего передали сотрудникам МВД.

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