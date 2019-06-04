В регионе ужесточат наказания за неосторожное обращение с огнем в лесу

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, одной из тем которого стала пожарная обстановка на территории региона, а также меры, которые позволят не допустить возгораний в лесных зонах.

На территории Самарской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период в лесах запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.

Пожарную и санитарную безопасность в лесах в ежедневном режиме контролируют сотрудники регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования совместно с МВД и МЧС. Внимание уделяется дачным массивам, оздоровительным лагерям, местам массового отдыха, расположенным рядом с лесами.

Под особым контролем у специалистов находятся территории, на которых действует высокий, четвертый класс пожарной опасности. На данный момент он сохраняется в Самаре, Сызрани, Волжском, Кинель-Черкасском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском и Шигонском районах.

Как сообщил глава регионального МЧС Олег Бойко, за прошлую неделю зарегистрировано 4 низовых лесных пожара на общей площади 0,62 га и 37 пожаров в результате неконтролируемого пала сухой травы площадью более 0,6 га.

В их числе — инцидент, который произошел 30 мая в Тольятти: местный житель, проезжая на велосипеде, заметил, как молодой человек поджег сухую траву и ветки на территории между 10 и 11 лесными кварталами. Мужчина попытался остановить поджигателя, но тот напал на очевидца, нанес ему телесные повреждения и скрылся. Тем не менее, велосипедист успел сфотографировать поджигателя и оперативно вызвать экстренные службы.

Благодаря его действиям пожар удалось предотвратить, а по сделанному фото полиция смогла отыскать злоумышленника. Им оказался 22-х летний житель Тольятти. Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим лесным поджогам.

Для того, чтобы не допустить повторения ситуации, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова специалисты министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования совместно с надзорными органами проводят рейды на территории лесных массивов и особо охраняемых зон. В минувшие выходные в ходе рейда специалисты проинспектировали пляж и прибрежную полосу реки Сок в районе села Малая Царевщина Красноярского района.

По словам участника рейда, главного лесничего Красноярского лесничества Вячеслава Бажуткина, чаще всего отдыхающие совершают нарушения, связанные с установкой мангалов: их размещают под кронами деревьев и на подсохшей траве. Кроме того, люди пренебрегают минерализованной полосой, которой должно быть оборудовано место для жарки шашлыков.

За каждое из этих нарушений в условиях особого противопожарного режима предусмотрен штраф: для граждан — 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Юрлицам грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей.

Во время рейда было выявлено несколько нарушителей, с которыми провели профилактические беседы. Как выяснилось, отдыхающие прекрасно осведомлены об особом режиме, знают правила поведения в лесных зонах, однако считают возможным их не соблюдать.

На оперативном совещании Дмитрий Азаров отметил, что к людям, которые неоднократно и осознанно нарушают установленные нормы безопасности, должны применяться жесткие меры. Губернатор поставил задачу в течение двух недель с учетом юридической и правовой стороны рассмотреть возможность ужесточения наказания за неосторожное обращение с огнем в особо охраняемых зонах и лесном фонде. Кроме административного наказания, это может быть возмещение затрат на тушение пожаров и даже уголовная ответственность.

"Два-три человека накажем по делу, другим будет неповадно. Когда мы покажем, какая может быть максимальная ответственность, люди десять раз подумают, стоит ли нарушать, — подчеркнул глава региона. — В отличие от многих других регионов у нас главная причина возгораний — это неконтролируемый пал травы. Мы должны не принимать эту информацию к сведению, а активно действовать".