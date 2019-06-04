Юные чемпионы готовятся к встрече с тренерами "Барселоны"

В Сочи определились победители XV Открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя". Турнир ежегодно проводится компанией "МегаФон" при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза. Главным призом для юных чемпионов стала путевка в летний лагерь футбольного клуба "Барселоны".

Финальные игры соревнований "Будущее зависит от тебя" проходили с 27 по 30 мая в Сочи и собрали 18 команд юношей и девушек в возрасте от 10 до 15 лет из 15 регионов России и из Республики Таджикистан. Победителем в старшей возрастной группе стала команда "Интер" из Оренбургской области, в младшей группе — "Цумада" из Республики Дагестан. Главным призом для юных чемпионов станет путевка в летний лагерь футбольного клуба "Барселоны".

— Турнир "Будущее зависит от тебя" очень важен для нас, так как он, в первую очередь, нацелен на раскрытие талантов детей-сирот. Каждый год мы уделяем большое внимание подготовке и проведению мероприятий проекта. Соревнования, как региональные этапы, так и финальные игры, дают возможность участникам показать свои спортивные навыки, командную слаженную работу. Для некоторых команд участие в турнире становится настоящим вызовом, другие задают тон всем остальным участникам, но в любом случае, каждому есть к чему стремиться. В этом году сотрудники МегаФона на мастер-классах помогли ребятам потренировать навыки публичного выступления, продемонстрировать творческие способности, умение слышать и договариваться. Турнир позволяет участникам раскрыть свой потенциал, ведь они находятся в нестандартных для себя условиях, а для взрослых это хорошая возможность увидеть детей совершенно с другой стороны, — говорит Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании "МегаФон".

Дни соревнований получились очень активными и веселыми: каждый день ребят ждала развлекательная и образовательная программа. Во время экскурсии на стадион "Фишт" дети познакомились с инженерами МегаФона, которые рассказали, как строились коммуникации для Олимпийских игр и как обеспечить связью и интернетом болельщиков.

В один из дней команда МегаФона подготовила интерактивную игру "Цифровой мир начинается с тебя", где сотрудники рассказывали о цифровых решениях компании, а также о том, как создаются рекламные кампании. Объединившись в команды, юные футболисты проявили свою креативность и подумали над новыми идеями, которые могут быть полезны для достижения спортивных результатов: умные бутсы, браслет на ногу, посылающий сигналы от тренера игроку, встроенный чип и другие умные устройства, помогающие отслеживать состояние здоровья спортсмена.

На профориентационном вечере команды в игровой форме "примеряли" профессии из спортивной индустрии: комментировали матчи, делали интервью со спортсменом, разбирали игровой момент и выносили свое решение в качестве арбитра, учились оказывать первую помощь.

Вернувшись домой, ребята смогут продолжить изучать мир профессии на портале naprimerku.ru, где представлены более 60 видов занятости из различных профессиональных сфер.

И все-таки главным событием для воспитанников детских домов и интернатов оставались финальные игры. Каждый день ребята играли в полную силу, показывали красивый футбол и желание стать чемпионами. В младшей группе "Цумада" из Дагестана заняла первое место, выиграв у "Тотема" из Красноярска со счетом 3:2.

У старших юношей в финале между оренбургским "Интером" и брянской "Юностью" все складывалось намного сложнее. "Интер" лидировал в первом тайме со счетом 2:0, но ребята из "Юности" сравняли счет во втором. Игра получилась очень напряжённой и закончилась со счётом 3:3. Определить победителя помогла серия послематчевых пенальти. Получилось настоящее испытание для вратарей! Рахматуллин Рустам стал лучшим в старшей группе, он и принес "Интеру" победу.

Официальный сайт соревнований: football.megafon.ru.