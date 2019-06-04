В Самарской филармонии покажут спектакль "Женихи"

В Самарской филармонии 18 июня пройдет спектакль по пьесе Сергея Белова "Женихи".

"Родители Кати (Александр Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко) случайно узнают, что их любимая единственная дочь на шестом месяце… Как же так: дочь беременна, а мужа-то нет! И даже жениха не предвидится! Втайне от нее озадаченные родители начинают поиск достойной кандидатуры.

Но они даже не подозревают насколько непросто в наше время найти не то что достойного, а хоть какого-то жениха!", — говорится в анонсе к спектаклю.

Продолжительность два часа с одним антрактом.

В спектакле заняты: Александр Панкратов-Черный, Татьяна Кравченко, Дмитрий Воронин, Сергей Горбунов, Борис Комаров, Максим Лебедев.

Режиссер — Михаил Елисеев. Продюсер — Анастасия Голованова.