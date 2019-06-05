ВТБ провел в Самаре бизнес-встречу для агентов по недвижимости

ВТБ в Самарской области организовал для представителей агентств недвижимости бизнес-мероприятие "Вместе только больше". Его главная цель — повышение профессиональной грамотности участников регионального рынка недвижимости в вопросах проведения ипотечных сделок. Встречу посетили более 200 риелторов и компаний — застройщиков.

Спикерами мероприятия выступили заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Андриянова, в своем сообщении она раскрыла вопросы применения жилищных сертификатов. Об основных тонкостях оформления сделок, в том числе ипотечных, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению, рассказала председатель комиссии по методологической работе региональной Нотариальной палаты Ирина Богатырева. Информацию, которую необходимо знать перед покупкой жилья с материнским семейным капиталом, пояснила начальник отдела социальных выплат Пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленных районах Самары Евгения Беляева. Начальник отдела ипотечного страхования СК "ВТБ Страхование" Олег Глухов рассказал все о страховании жилья.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил, что для банка встречи такого формата крайне необходимы и практика их проведения станет традиционной: "В первую очередь — это хорошая возможность рассказать большому количеству наших стратегических партнеров все новинки и изменения по действующим ипотечным программам банка. А благодаря приглашенным спикерам — углубить знания, которые в дальнейшем будут полезными при проведении сделок с недвижимостью".

По итогам января-апреля 2019 года банк ВТБ в Самарской области заключил более 2 тысяч ипотечных сделок на общую сумму 3,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж вырос на 37%.