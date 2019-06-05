В Самаре пройдет конкурс "Достояние губернии"

Во вторник, 4 июня, в Самаре состоялась пресс-конференция ежегодного регионального конкурса предприятий "Достояние губернии". Конкурс проводится с 2017 года по инициативе ТРК "Губерния" совместно с Общественной палатой Самарской области при поддержке облправительства.

На вопросы о том, как стать "Достоянием губернии", отвечали члены экспертного совета: руководитель департамента машиностроительного комплекса Олег Жадаев, руководитель ТПП региона Валерий Фомичев, председатель Общественной палаты Виктор Сойфер и его заместитель Павел Покровский, директор телерадиокомпании "Губерния" Юрий Проничев и заместитель директора ТРК Елена Дьякова.

На пресс-конференции стало известно, на что именно компаниям необходимо сделать акцент при подаче заявок. "Крайне важно подчеркнуть участие претендентов в нацпроектах. Перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса стоит не менее важная задача - диверсификация производства. Нам бы очень хотелось, чтобы потенциальный победитель был активен в реализации госзадач и нацпроектов", - отметил Олег Жадаев.

Количество участников конкурса, по словам организаторов, растет с каждым годом. "После того как на первый конкурс было прислано 156 заявок, стало ясно, что мы угадали. Предприятия интересуются "Достоянием губернии". Уже в следующем году число участников выросло более чем на 20%", - сказал в своем выступлении Виктор Сойфер.

В этом году победителей определят в семи номинациях: "Промышленность", "Агропромышленный комплекс", "Предпринимательство. Малый и средний бизнес", "Здоровье и красота", "Гостеприимная губерния", "Торговая марка "Товары народного потребления", "Бренд региона". Каждая компания может подать заявку одновременно в трех из них. Выявлением лучших займется экспертный совет после окончания приема заявок уже в августе.

Отметим, что номинация "Гостеприимная губерния", появившаяся в конкурсе в год проведения в области ЧМ-2018, сразу завоевала большую популярность. В ней могут участвовать различные туристические сервисы, гостиницы, рестораны, творческие коллективы, театры, музеи и даже фестивали, проходящие на территории региона, а также все те, кто прославляет Самарский регион далеко за его пределами.

"Достояние губернии" - это своего рода знак качества, который получают победители. Конкурс дает стимул для здоровой конкуренции. Статус лауреата добавит потребителю уверенности при покупке услуги или товара. За два года победителями стали 22 компании. Их по праву можно назвать визитной карточкой региона", - заявил председатель областной Торгово-промышленной палаты Валерий Фомичев.

Организационный комитет готов помочь потенциальным участникам конкурса с оформлением заявки. Всю информацию можно найти на сайтах организаторов https://www.guberniatv.ru и https://op63.ru. Прием заявок продлится до 1 августа 2019 года.