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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарцам и тольяттинцам пересчитают плату за отопление

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителям Самары и Тольятти, чьи дома оснащены общедомовыми приборами учета, в майских квитанциях скорректируют плату за тепло и горячую воду, полученные в 2018 году, сообщают в Самарском филиале "ЭнергосбыТ Плюс".

Свои действия представители компании объясняют ссылаясь на постановление правительства Самарской области. Согласно ему жители многоквартирных домов с общедомовым прибором учета оплачивают тепловую энергию по 1/12, за основу берется среднемесячное потребление конкретного дома по факту потребления предыдущего года. Корректировку начислений делают раз в год на основе фактических показаний общедомового прибора учета.

"Разница между расчетным и фактическим потреблением 2018 года корректируется по итогам года в соответствии с законодательством", - добавляют в филиале "ЭнергосбыТ Плюс".

Квитанции с корректировкой не получают жильцы многоквартирных домов, принявшие решение оплачивать тепловую энергию по 1/7, то есть в течение отопительного сезона. Также подобный расчет не выставляется по домам, которые не оборудованы приборами учета: в отношении них применяется норматив потребления.

"Специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" напоминают, что корректировка по итогам года может быть как в "плюс", так и в "минус". Фактическое потребление зависит не только от погодных условий или особенностей системы теплоснабжения конкретного дома, но и от контроля за потреблением тепла", - предупреждают в компании.

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