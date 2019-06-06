Самарскому моряку, снимавшему порно с детьми, дали 14 лет колонии

Красноглинский районный суд приговорил 52-летнего капитана корабля Олега Е. к 14 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы за сексуальные домогательства до детей и изготовление порно-видео с их участием, сообщает samara.kp.ru.

Процесс проходил за закрытыми дверьми. В списке жертв два мальчика 2012 и 2014 гг. рождения.

"Он начал совершать преступления еще в 2015 году. Трогал за гениталии и снимал на камеру 11-летнего паренька. Происходило это на кухне Е. в квартире на ул. Победы, где Е. жил один, ведь ни жены, ни детей у него не было", - рассказали изданию знакомые с ситуацией силовики.

Правоохранители не исключали, что злоумышленник где-нибудь за рубежом продает детскую порнографию. Возможность у него была - Олег являлся капитаном дальнего плавания, часто путешествовал за границу. Но эта версия так и не подтвердилась. Стражи порядка сошлись на том, что снимал подсудимый для себя.

К младшему из потерпевших, по версии следствия, развратник приставал с 2016 по 2017 год. Делал ли он с этим ребенком сомнительные видеозаписи - не установлено. Их, в отличие от первого случая, в компьютере Е. не нашли. Заманить в свой дом малышей насильнику не составляло труда - ребят Олег знал.

В суде капитан своей вины не признал. Он заявлял, что в СИЗО к нему применяли незаконные меры воздействия. По поводу вменяемых эпизодов утверждал, что младший мальчик все выдумал - к нему не прикасался. Впрочем, по старшему Олег Е. написал явку с повинной, признав развратные действия, и это учли в окончательном вердикте.

Олега Е. признали виновным в трех преступлениях по ст. 242 УК РФ ("Изготовление порнографических материалов с несовершеннолетним") и семи по 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка").

"Судья взяла во внимание и другие смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, болезни мамы и тети Е., состояние здоровья самого подсудимого, - пояснили в прокуратуре Красноглинского района, сотрудники которой представляли гособвинение. - По совокупности преступлений ему назначено 14 лет колонии строгого режима и два года ограничения свободы. Исков о возмещении морального вреда никто не заявлял".

В законную силу приговор не вступил. Адвокаты фигуранта, как и сам Олег, оказались с Фемидой не согласны и написали апелляционную жалобу.