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Экология Общество

Депутат Денис Волков получил диплом первой степени на конкурсе "ЭкоЛидер"

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работу депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова отметили на ежегодном региональном конкурсе "ЭкоЛидер". Народный избранник получил диплом Первой степени в номинации "Профи".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Как отметил сам Волков, в этом году премия для него имеет особое значение, поскольку конкурсное жюри и народное голосование отметило не только ГК "ЭкоВоз", которую он возглавляет, но и его личную депутатскую деятельность. "На церемонии мне вручили три диплома: два за деятельность, проводимую в рамках "ЭкоВоза", и один - лично мне как депутату, заместителю председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, - рассказал Денис Волков. - Прошлый год был очень насыщенным в плане экологии. И как топ-менеджер социально ориентированного бизнеса, и как депутат я понимаю проблемы, связанные с охраной окружающей среды. Мы достаточно активно занимаемся восстановлением леса. В 2010 году в Тольятти горел лес, все мы помним эти страшные дни. Как депутат я добился того, чтобы ежегодно из областного бюджета на восстановление зеленых насаждений выделялись средства. Кроме того, мы постоянно проводим субботники, приглашаем жителей и организации на высадку леса. В этих мероприятиях участвует не менее тысячи человек". Денис Волков подчеркнул, что с 2010 года удалось восстановить около 40 гектаров леса.

Впрочем, восстановление леса - не единственное направление деятельности депутата. Денис Волков занимается проблемами, связанными с утилизацией ТКО, загрязнением воздуха и воды. А в этом году он возглавил региональное крыло федерального партийного проекта "Чистая страна", в рамках которого проводится масштабная надзорная работа.

Напомним также, конкурс "ЭкоЛидер" проводится с 2000 года и нацелен на формирование экологической культуры населения, а также призван стимулировать организации и граждан к дальнейшей деятельности, направленной на улучшение экологической обстановки в губернии. Это высшее признание профессионализма в работе по экологическому направлению.

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