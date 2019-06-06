В Самарской областной библиотеке состоится Пушкинский бал

В четверг, 6 июня, Самарская областная универсальная научная библиотека примет участие во Всероссийской акции "Литературная ночь-2019", посвященной 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

С 18:00 в главном корпусе научной библиотеки состоится серия мероприятий, которые познакомят самарцев с биографией и творчеством русского поэта, прозаика и драматурга первой трети XIX в., а также с эпохой, в которую ему довелось жить и писать. Мероприятия проходят в рамках проекта "Культурное сердце России".

В программе:

18:00-18:30 - Открытие книжно-иллюстративной выставки "Вокруг Пушкина" (малый выставочный зал, 2 этаж). Посетители познакомятся с разнообразными экспонатами, которые помогут представить отражение творчества А.С.Пушкина в живописи, книжной иллюстрации, театре, музыке, кинематографе, мультипликации и скульптуре. В коллекцию входят довольно редкие книги и журналы 1920-1930-х годов, а также подлинные афиши театров нашего города 1960-1970-х годов к постановкам по произведениям А.С.Пушкина.

Почетными гостями мероприятия станут известный самарский историк-краевед, кандидат исторических наук, доцент, заслуженный деятель культуры РСФСР Раиса Поддубная и доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева Михаил Перепелкин.

19:00-19:30 - Лекция "Польские" эпизоды в творческой биографии Н.В.Гоголя и пушкинский контекст" (многофункциональный зал, 2 этаж). Лектор: Анна Синицкая, кандидат филологических наук, ведущий библиограф Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, член правления СГОО "Поляки Самары "Потомэк".

19:30-20:00 - Лекция "Александр Пушкин - переводчик с польского (Пушкин и Мицкевич)" (многофункциональный зал, 2 этаж). Лектор: Татьяна Рутнер, филолог, член СГОО "Поляки Самары "Потомэк".

20:00-21:30 - Лекция "Дендизм и мода" (многофункциональный зал, 2 этаж). Лектор: Зоя Кобозева, доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева, историк моды, автор проекта "Модный университет".

19:00-20:00 - Пушкинский диктант (читальный зал отдела периодики, 3 этаж). Это прекрасная возможность проверить свои знания творчества "солнца русской поэзии". Требуется предварительная регистрация: https://vk.com/topic-121896197_42883879.

19:40-20:00 - Театральный перформанс от Института восточной культуры "Думы цветка и мечты бабочки" (читальный зал отдела периодики, 3 этаж).

В 20:00 начнется главное событие вечера - Пушкинский бал (отдел искусств, 2 этаж). Самое известное в Самаре межрегиональное бальное движение "Империя" и его руководитель Сергей Болдырев пригласят гостей библиотеки совершить танцевальное путешествие по эпохам - от Пушкина до наших дней. Профессиональные танцоры проведут мастер-классы для всех желающих (действует бальный дресс-код).

На протяжении всего вечера (18:00-22:00) будут проходить экскурсии по книжно-иллюстративной выставке "Вокруг Пушкина: друзья в жизни поэта" (Музей книги и истории СОУНБ, 1 этаж). Среди экспонатов - мемуары и письма, воспоминания о Пушкине. Гордость коллекции - прижизненные публикации произведений поэта в журналах, издаваемых его друзьями-литераторами, и первые сборники его сочинений.

Весь день 6 июня с 9:00 до 22:00 новым читателям, впервые пришедшим записываться в библиотеку, будут выдаваться читательские билеты оригинального дизайна, которые напомнят о 220-летнем юбилее А.С.Пушкина.