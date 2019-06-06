Диалог с банком: кредитование для малого и среднего бизнеса

На прошлой неделе в Самаре прошла конференция, на которой представители малого и среднего бизнеса могли напрямую задать вопросы руководству МСП Банка о современных условиях кредитования. Бизнесменов волновали как общие темы, связанные, например, с алгоритмом анализа деловой репутации, так и частные моменты, усложняющие получение кредита. Несколько часов специалисты банковского дела отвечали на вопросы предпринимателей, подробно разъясняя кредитные возможности и перспективы бизнеса в современных условиях.

Правила, но не бюрократия

Практически каждый предприниматель сталкивался с бюрократическими моментами, которые технически затрудняют ведение бизнеса и получение кредита на необходимый срок. Сейчас, когда государство уделяет особо пристальное внимание реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", роль МСП Банка, полностью принадлежащего акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", особенно сильна. Сюда обращаются клиенты, которые ориентируются на льготные условия получения кредита для бизнеса. Для этого заявителям необходимо знать систему подачи документов и быть готовым к диалогу с банком. Разъяснить алгоритм выдачи кредитов в МСП Банке решили в оригинальном формате конференции-диалога представителей банка с предпринимателями. Для этого 30 мая в конференц-зале отеля "Самара" прошла встреча руководства и специалистов банковского дела с действующими и потенциальными клиентами. От лица банка присутствовали заместитель председателя банка Роман Капинос, директор департамента кредитных рисков Александр Доброслов, директор департамента кредитно-гарантийной поддержки Михаил Афанасьев и директор департамента экспресс-анализа сделок Елена Привалова.

"Иногда предприниматель получает отказ с технической формулировкой и не понимает, что за ней скрывается. Мы хотим вскрыть изнанку нашей работы и рассказать, что нужно учитывать, чтобы быть успешным в диалоге с банком", - рассказал Роман Капинос.

О том, как банк оценивает перспективы каждой компании для получения кредита, подробную информацию представил Александр Доброслов. Обычно риск-менеджеры не выходят на прямой диалог с клиентами, и возможность встречи в рамках конференции со специалистом стала для многих предпринимателей мотивацией, чтобы задать свои вопросы.

Александр Доброслов отметил, что в первую очередь банк смотрит на грамотное составление бухгалтерской и финансовой отчетности. В обязательном порядке анализируются деловая репутация клиента, кредитная история, рентабельность бизнеса, выручка, операционная прибыль. Чтобы иметь полную картину, банк требует и подтвержденного рынока сбыта, и анализа конкурентной среды. Для получения кредита необходимо представить информацию о залоговой базе. Если у клиента есть какие-то судебные разбирательства, то нужно быть готовым к тому, что банк внимательнее будет рассматривать ваш проект. Если у заявителя доля капитала менее 20%, то банк не видит перспектив в выдаче кредита. Представители МСП Банка настоятельно рекомендуют при подаче заявки концентрировать внимание именно на этих аспектах. Но в то же время бизнесмены могут рассчитывать, что каждая ситуация с каждым проектом будет рассматриваться отдельно, что в банке нет жесткого бюрократического алгоритма, хотя и действуют строгие правила.

Один из клиентов МСП Банка - Елена Чеховских, представитель IT-компании "Открытый код" - рассказала, что немного волновалась о том, что подача документов в МСП Банк будет затянута и вызовет сложности, но на практике у нее все оказалось просто и быстро. "Мне активно помогали региональные представители банка. И сейчас я хочу узнать, какие еще программы предоставляет МСП банк. Мы взяли кредит на два года и хотим рассмотреть рефинансирование по выгодным условиям", - рассказала Елена Чеховских.

Новые форматы

Для предпринимателей встреча с представителями МСП Банка была весьма значимой, так как этот банк - единственный в России, занимающийся исключительно кредитованием малого и среднего бизнеса. На отечественном рынке МСП Банк работает с 1999 года и составляет специальные предложения, ориентируясь на интересы клиентов. В Самаре офис банка открылся только в прошлом году, но уже имеет свою большую клиентскую базу. Приход этого банка в Самару ждали достаточно давно, учитывая, что в регионе работает около 140 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, а это одни из самых больших показателей в ПФО.

Конференция-диалог банка с предпринимателями была необходима не только для того, чтобы познакомить аудиторию с новыми продуктами, но и получить обратную связь от потребителей услуг.

"Формат мероприятия довольно необычен. Мы ушли от протокольных презентаций и пригласили двух людей, которые всегда остаются за кадром, - главу кредитных рисков и главу экспресс-анализа. Основная идея нашего мероприятия - рассказать, как банк видит клиента с обратной стороны стеклянной стены и на какие типичные ошибки мы обращаем внимание при работе с бизнесом. Это позволит предпринимателям сделать грамотные акценты, чтобы получить гарантированный кредит и не иметь досадных потерь по времени", - рассказал Роман Капинос.

Отдельное внимание на конференции получил вопрос о работе операционной системы МСП Банка, которая позволяет предпринимателям подавать заявки онлайн и появляться в банке только для того, чтобы поставить свою подпись. Банк следит за актуальными тенденциями и стремится сделать все, чтобы работа по кредитным заявкам шла быстро и легко. Для клиентов, которые решили подавать заявку в онлайн-режиме, работает специальная техническая поддержка.