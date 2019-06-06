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Общество

В Самарской областной юношеской библиотеке стартует летний проект "Молодежный проспект"

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 июня, в 19:00 в Самарской областной юношеской библиотеке стартует летний проект "Молодежный проспект". В этом году его открытие будет посвящено 220-летию великого поэта и писателя А.С.Пушкина.

В Самарской областной юношеской библиотеке стартует летний проект "Молодежный проспект". Мероприятие входит в программу регионального творческого проекта "Культурное сердце России".

В этот вечер посетители юношеской библиотеки смогут стать участниками поэтического концерта "Пушкин: есть контакт!"

Также в программе интерактивные площадки: викторина "Пушкин. Начало" (посетителей познакомят с интересными фактами из биографии и произведений автора); литературная игра-путешествие "Что за прелесть эти сказки?" (разгадывание сказок, зашифрованных в виде ребусов и головоломок); игра "Особые приметы" (у каждого писателя есть особые характерные черты, которые предстоит отгадать участникам мероприятия).

Для самых юных читателей будет работать площадка с настольными играми и раскрасками.

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