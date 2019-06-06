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На дороге Самара - Тольятти появится зона для тестирования беспилотников

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На участке скоростной автомагистрали Самара - Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации появится пилотная зона для тестирования платформы нового поколения ИТС (интеллектуальная транспортная система), интегрированная с системой связи, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Фото: пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор"

Соглашение о создании пилотной зоны было подписано 6 июня на 23-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили и. о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов, президент НП "ГЛОНАСС" и со-руководитель рабочей группы НТИ "Автонет" Александр Гурко

Пилотная зона будет интегрирована с системой связи  V2X (Vehicle-to-Everything - обмен данными между автомобилем и другими объектами дорожной инфраструктуры, например, с автомобилями, дорожными знаками, разметкой, светофорами, а также пешеходами).

"Технология передачи данных V2X не только повышает безопасность дорожного движения, но и является фундаментом для создания интеллектуальной городской мобильности, служит катализатором улучшения транспортно-логистических услуг. Помимо повышения безопасности на дорогах и снижения смертности, новая технология добавляет удобство для водителя машины, а также станет стандартом для беспилотного транспорта", - говорится в сообщении правительства.

Александр Гурко выразил уверенность в том, что реализация проекта в регионе начнется уже в этом году.

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