Чем отличается классик от гения? Тем, что, помимо гениальности, он всегда современен и актуален. Русскому классику Александру Сергеевичу Пушкину 6 июня исполняется 220 лет. К юбилею поэта Самарский академический театр оперы и балета подготовил фотопроект "Пушкин - 220", доказывающий: герои произведений Александра Сергеевича живут и в наше время.

Первая часть проекта посвящена "Евгению Онегину". Современные Онегины, представители "золотой молодежи", так же скучают от пресыщенности, как герой Пушкина, не ценят хороших людей и понимают свои ошибки слишком поздно. Современные Ольги так же милы и кокетливы, легко забывают первую влюбленность. Современным Ленским столь же сложно расставаться с идеалами любви и дружбы и переживать эту потерю. Конечно, такие девушки, как Татьяна, даже во времена поэта были редкостью. Но и они живут среди нас и способны преданно и беззаветно любить.

В фотопроекте участвовали солисты оперной труппы САТОБ: Владимир Боровиков (Онегин), Анастасия Лапа (Татьяна), Георгий Шагалов (князь, муж Татьяны, получивший в опере "Евгений Онегин" фамилию Гремин), Анатолий Невдах (Ленский), Наталья Дикусарова (Ольга). В роли Пушкина - артист хора Владислав Новичков.

Вторая часть проекта посвящена "Борису Годунову", масштабной исторической драме, по которой написал одну из жемчужин русской оперы Модест Мусоргский. Показ оперы на сцене Самарского театра оперы и балета состоялся 6 июня, в день юбилея Пушкина. Проблема достижения высокого положения бесчестным путем; пропасть между народом и властителями; женщины, выбирающие спутника не по сердцу, а по перспективности, - эти темы будут животрепещущими всегда.

В фотопроекте участвовали солисты оперной труппы САТОБ Андрей Антонов (Борис Годунов), Алексей Перов (Самозванец), Анна Костенко (Марина Мнишек), Александр Бобыкин (Пимен). Артисты хора Алексей Бледных, Вячеслав Моногаров, Сергей Качалов, Илья Лаврухин, Ильнар Хуснутдинов, Константин Сайдаков, Наталья Лебедева, Юлия Куприянова, Наталия Суслова; Рустам Агров в роли Пушкина. В роли царевича Димитрия - Виктор Филимонов. Фотограф - Олег Грицун.