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Суды Происшествия

В облсуде зачитали обвинение "банде вымогателей"

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном суде огласили обвинение группе, которая в 2016 г., по мнению правоохранителей, занималась вымогательством и совершала разбойные нападения.

Создателем и главарем банды следствие называет 28-летнего Андрея Ловягина, которого на родине в Казахстане трижды судили за кражи.

Группа была вооружена пистолетом "ИЖ-79-9Т" калибра 9 мм, признанным экспертизой оружием ограниченного поражения, и сигнальным пистолетом "МР-371", а также имела в пользовании шесть автомобилей, три из которых принадлежали сидящим на скамье подсудимых 29-летнему Равшану Гафарову, 27-летнему Руслану Алтунбаеву и 32-летнему Раису Насырову.

Как установило предварительное следствие, Ловягин подбирал "жертв" из числа граждан, не способных оказать сопротивление. Их выслеживали, а затем нападали. Отобрав все ценное, начинали вымогать более крупные суммы или имущество. Если у жертвы не было денег, то злоумышленники предлагали им оформить заем или купить в кредит дорогой телефон. Людей запугивали, чтоб они не обращались в полицию. Ловягин хвалился, что у него есть связи среди криминальных авторитетов Самары, которые ему всегда помогут.

Первый эпизод, который вменяют банде, - нападение на некого Камалетдинова. В конце апреля 2016 г. вчетвером, подъехав на двух автомобилях к его дому на Заводском шоссе, злоумышленники напали на мужчину, отняли тысячу рублей и пневматический пистолет стоимостью 5 тыс. рублей. Затем жертву привезли в ТЦ "Вива Лэнд", чтобы он купил там в кредит сотовый телефон стоимостью 20 тыс. руб., но банк отказал в кредите. Тогда злоумышленники поехали на ул. Победы, где в "Экспресс Займ" Камалетдинов оформил заем на 3 тыс. рублей. Удовлетворившись этой суммой, бандиты отвезли мужчину к дому.

Вскоре они отобрали у 29-летнего работника автостоянки неновый ВАЗ-21140 и комплект зимней резины стоимостью 20 тыс. рублей.

А в середине мая их жертвой стал некто Морозов, который отдал нападавшим тысячу рублей. После этого Ловягин поднялся с ним в квартиру, где потерпевший отдал грабителю еще три недорогих телефона. На следующий день, обещая отдать вымогателям 20 тыс. руб., Морозов передал в залог недорогой ноутбук. А через пару дней злоумышленники все же получили от жертвы 10,5 тыс. руб., а затем еще 5 тысяч. Через месяц бандиты вернулись и обчистили квартиру Морозова. Они унесли имущества более чем на 63 тыс. руб., включая паяльник.

И таких потерпевших в деле еще шестеро, им причинен ущерб на общую сумму 144 тыс. рублей.

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