Сызранца подозревают в попытке выманить у предпринимателя 12 млн рублей

Сотрудники ФСБ в конце мая задержали с поличным 33-летнего жителя Сызрани. Его подозревают по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

"Под предлогом оказания содействия в получении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства он намеревался получить от частного предпринимателя 12 млн рублей. Был задержан при получении первой части суммы — 5,2 млн рублей", — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сейчас ФСБ продолжает оперативно-розыскные мероприятия и устанавливает все обстоятельства преступления.

По предварительным данным оперативных структур, потерпевшим является предприниматель, имевший производственное здание, которое не мог использовать. У бизнесмена не было соответствующих документов. Подозреваемый знал о его проблемах и предложил за деньги решить все вопросы с контролирующими органами.