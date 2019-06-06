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Преступления Происшествия

Сызранца подозревают в попытке выманить у предпринимателя 12 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ФСБ в конце мая задержали с поличным 33-летнего жителя Сызрани. Его подозревают по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

"Под предлогом оказания содействия в получении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства он намеревался получить от частного предпринимателя 12 млн рублей. Был задержан при получении первой части суммы — 5,2 млн рублей", — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сейчас ФСБ продолжает оперативно-розыскные мероприятия и устанавливает все обстоятельства преступления.

По предварительным данным оперативных структур, потерпевшим является предприниматель, имевший производственное здание, которое не мог использовать. У бизнесмена не было соответствующих документов. Подозреваемый знал о его проблемах и предложил за деньги решить все вопросы с контролирующими органами.

Гид потребителя

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