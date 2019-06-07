16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Большой Черниговке в рамках нацпроекта отремонтируют центральную трассу В Самаре начали менять участок теплотрассы, ставший причиной крупной коммунальной аварии в январе Регион продолжит участие в конкурсе лучших проектов благоустройства в 2020 году Ресторан на Алма-Атинской обязали заплатить почти 2 млн руб. за врезку в канализацию Самарцам и тольяттинцам пересчитают плату за отопление

ЖКХ и благоустройство Общество

Ресторан на Алма-Атинской обязали заплатить почти 2 млн руб. за врезку в канализацию

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 125
Версия для печати

Почти два миллиона рублей должен заплатить ресторан "Восток", расположенный на ул. Алма-Атинской, за самовольное подключение к централизованным сетям водоотведения, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

Летом 2017 г. в ходе обследования ул. Алма-Атинской коммунальщики обнаружили самовольную врезку в канализацию. Ее заглушили. Однако через некоторое время при повторном обследовании было установлено, что владельцы ресторана вновь незаконно подключились к централизованному водоотведению.

После этого в 2018 г. "РКС-Самара" обратились в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности за самовольное пользование. И хотя собственник ресторана пытался замести следы, ликвидировав незаконно проложенную трубу, сотрудникам ресурсоснабжающей организации удалось доказать, что самовольное подключение было. Для этого на место выезжала бригада центральной диспетчерской службы с телеинспекционным оборудованием.

Также на месте проводилось выездное судебное заседание. Весной 2019 г. суд первой инстанции вынес решение о взыскании 1,8 млн рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30