Ресторан на Алма-Атинской обязали заплатить почти 2 млн руб. за врезку в канализацию

Почти два миллиона рублей должен заплатить ресторан "Восток", расположенный на ул. Алма-Атинской, за самовольное подключение к централизованным сетям водоотведения, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

Летом 2017 г. в ходе обследования ул. Алма-Атинской коммунальщики обнаружили самовольную врезку в канализацию. Ее заглушили. Однако через некоторое время при повторном обследовании было установлено, что владельцы ресторана вновь незаконно подключились к централизованному водоотведению.

После этого в 2018 г. "РКС-Самара" обратились в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности за самовольное пользование. И хотя собственник ресторана пытался замести следы, ликвидировав незаконно проложенную трубу, сотрудникам ресурсоснабжающей организации удалось доказать, что самовольное подключение было. Для этого на место выезжала бригада центральной диспетчерской службы с телеинспекционным оборудованием.

Также на месте проводилось выездное судебное заседание. Весной 2019 г. суд первой инстанции вынес решение о взыскании 1,8 млн рублей.