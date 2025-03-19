В Жигулевске завершили строительство еще одной котельной

В Самарской области завершили строительство еще одной котельной, сообщает Фонд развития территорий. Ее построили в Жигулевске на ул. Радиозаводской по проекту с участием льготного займа из средств ФНБ. Объект планируют ввести в июле.
Также по этому проекту в городе возвели котельную на ул. Магистральной, что улучшило качество теплоснабжения для 2,2 тыс. человек, а также строят еще один источник теплоснабжения на ул. Морквашинской, его планируют ввести в третьем квартале.
С запуском всех трех котельных стабильное теплоснабжение получат 22,4 тыс. жителей Жигулевска.
Ранее по этой программе в Самарской области построили и обновили 26,7 км сетей тепло- и водоснабжения. В этом году работы продолжаются еще на ряде участков.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!