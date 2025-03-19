В Жигулевске завершили строительство еще одной котельной

В Самарской области завершили строительство еще одной котельной, сообщает Фонд развития территорий. Ее построили в Жигулевске на ул. Радиозаводской по проекту с участием льготного займа из средств ФНБ. Объект планируют ввести в июле.

Также по этому проекту в городе возвели котельную на ул. Магистральной, что улучшило качество теплоснабжения для 2,2 тыс. человек, а также строят еще один источник теплоснабжения на ул. Морквашинской, его планируют ввести в третьем квартале.

С запуском всех трех котельных стабильное теплоснабжение получат 22,4 тыс. жителей Жигулевска.

Ранее по этой программе в Самарской области построили и обновили 26,7 км сетей тепло- и водоснабжения. В этом году работы продолжаются еще на ряде участков.