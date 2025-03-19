"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил посетителей офисов обслуживания с Международным днём клиента

В Самарском филиале "ЭнергосбыТ Плюс" отметили Международный день клиента. В офисах компании все желающие смогли получить памятные подарки от энергетиков.
Также специалисты познакомили посетителей с актуальными дистанционными сервисами, рассказали о преимуществах личного кабинета клиента и электронных квитанций.
"Для нас важен комфорт клиентов, поэтому мы стараемся максимально упростить для пользователей функционал наших онлайн-сервисов. В Международный день клиента мы напомнили жителям региона, что они могут решить свой вопрос 24/7 с помощью удобных дистанционных каналов", — подчеркнула руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Подробнее об онлайн-сервисах энергокомпании можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru/service/.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!