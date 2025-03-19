"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил посетителей офисов обслуживания с Международным днём клиента

В Самарском филиале "ЭнергосбыТ Плюс" отметили Международный день клиента. В офисах компании все желающие смогли получить памятные подарки от энергетиков.

Также специалисты познакомили посетителей с актуальными дистанционными сервисами, рассказали о преимуществах личного кабинета клиента и электронных квитанций.

"Для нас важен комфорт клиентов, поэтому мы стараемся максимально упростить для пользователей функционал наших онлайн-сервисов. В Международный день клиента мы напомнили жителям региона, что они могут решить свой вопрос 24/7 с помощью удобных дистанционных каналов", — подчеркнула руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Подробнее об онлайн-сервисах энергокомпании можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru/service/.