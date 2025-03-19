В Похвистнево 11 МКД остались без тепла

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В среду, 19 марта, на трубопроводе теплоснабжения диаметром 200 мм на ул. Лермонтова, 24 в Похвистнево произошла утечка, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.