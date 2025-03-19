В Похвистнево 11 МКД остались без тепла

В среду, 19 марта, на трубопроводе теплоснабжения диаметром 200 мм на ул. Лермонтова, 24 в Похвистнево произошла утечка, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
"На время проведения работ без теплоснабжения остаются потребители 11 многоквартирных жилых домов, теплоснабжение социально-значимых объектов не нарушено", — уточнили в ведомстве.
Ориентировочное время восстановления теплоснабжения потребителей в 23:00.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!