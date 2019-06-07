Регион продолжит участие в конкурсе лучших проектов благоустройства в 2020 году

Самарская область примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков на пресс-конференции в "Самарской газете".

В 2019 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Самарской области принимали участие 6 муниципальных образований: в номинации "Малые города" - Чапаевск, Отрадный, Кинель, Жигулевск, Похвистнево, а в номинации "Исторические поселения" - Сызрань.

Напомним, 21 марта шесть территорий выступали предварительно с защитой проектов на региональном уровне, затем все они были одобрены и представлены на конкурс, который проводил Минстрой РФ. Всего же экспертами оценивались 330 заявок субъектов России из 77 регионов.

От Самарской области федеральной конкурсной комиссией победителями признаны проекты, представленные городскими округами Кинель, Жигулевск, Отрадный, Сызрань. Победителей поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Считаю, что наши города-победители должны стать примером и для остальных муниципалитетов. Мы видим, как много значит желание и активность самих граждан; и там, где она проявлена, уже есть яркие результаты. От души поздравляю жителей городов, одержавших победу в конкурсе. Именно ваше участие и активность во многом предопределили успех каждой территории и всего региона!" - подчеркнул глава региона.

"Результаты 2019 года показали, что у Самарской области большой потенциал и уникальная история, которая легла в основу идей проектов благоустройства. В следующем году наш регион также станет участником конкурса и представит новые уникальные проекты благоустройства", - сказал Сергей Марков.

Для реализации всех проектов-победителей 2019 года из федерального бюджета будет направлено 289 млн рублей.