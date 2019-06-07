Удачный опыт благоустройства поселения Спасское Приволжского района повлек за собой радостные для жителей события. 1 июня здесь прошло торжественное открытие фонтана и новой очереди местного парка. В этом заслуга не только главы поселения Федора Закирова, но и многих жителей, лично причастных к приятным переменам.

Планов много

Если считать вместе с поселками Садовым и Томанским, в Спасском проживает менее двух тысяч жителей. Въезжая в село с трассы, не ожидаешь увидеть в нем большой благоустроенный парк с ухоженными клумбами, хорошо оснащенными детской и спортивной площадками, с артиллерийскими пушками и БРДМ-2, а теперь еще и двухъярусным фонтаном с подсветкой. Его открыли 1 июня, в День защиты детей. К этому моменту сельчане шли три года.

Местная детвора радовалась празднику больше всех

Инициатором установки достопримечательности, как и большинства процессов по благоустройству, выступил глава поселения. Фанавиль, или, как его тут привыкли называть, Федор Закиевич Закиров. Человек в общении прямой и честный, рациональный в действиях, фонтанирующий энергией. В следующем году исполнится 25 лет, как он занимает пост главы. Закиров говорит, что "считает дни до дембеля". Однако слабо верится, что он перестанет быть участником всех важных для поселения начинаний. Уж очень жители привыкли видеть у руля не просто крепкого хозяйственника, а вдохновляющего, искренне переживающего за дело лидера. Кроме того, предстоит работа по программе создания городской среды. В поселении хорошие дороги, в текущем году запланирован ремонт 800 метров твердого покрытия по улицам Крестьянской и Луговой. Еще один большой двор нужно будет обустроить с нуля. В парке неплохо бы поставить дополнительные лавочки и летнюю эстраду. Можно, наконец, обустроить место для пикников у Волги. Не отпустят Закирова отдыхать, ох не отпустят!

Сам себе режиссер

Показательна история создания того самого парка, что получил теперь роскошный акцент в виде фонтана. Он открылся в горячем 2010 году, и почти 150 человек помогали обустраивать клумбы и сажать деревца. Планировку парка до мелочей продумал сам Федор Закиров. Узнав стоимость готовых фонарей с невзрачными плафонами, глава Спасского решил сделать их собственными силами по оригинальным эскизам. В итоге сэкономил на каждом из семидесяти по 15 тысяч, причем результат получился более симпатичным. А чтобы парк 65-летия Победы получил подобающую военную технику, Закиров обратился с просьбой к самому Шойгу.

Каждый в селе чувствует причастность к созданию этого места. Даже охранять его нет нужды - не водятся здесь вандалы. Ухаживает за парком один человек. Правда, теперь, с появлением мощеных дорожек, придется нанять оператора снегоуборщика.

Победило единодушие

Важный шаг к установке фонтана жители Спасского сделали в день выборов президента в 2018-м, когда голосовали за устройство общественной территории. Единодушие граждан привлекло на строительство фонтана субсидию - около 700 тысяч рублей. К тому времени Закиров уже подготовил под него бетонную платформу. Половину зимы выбирал добротное фонтанное оборудование и придумывал дизайн. "Что скрывать, идея - моя, решения - мои, включая проект, расчеты и конфигурацию фонтана", - теперь говорит Федор Закиевич. И снова некоторые детали были сделаны своими силами, например, насадки и подсветка.

Красавец-фонтан станет главной достопримечательностью села Спасское

Объект был готов в прошлом году. Но надо было привести в порядок еще и окружающую территорию, и понадобилось выиграть областной конкурс по благоустройству сельских поселений. Поступившие 1 млн 200 тыс. все до копейки ушли на 1350 кв. метров брусчатки и тротуарной плитки, уложенной с пятилетней гарантией.

Конечно, средств не хватало. И опять сыграло свою роль легендарное спасское добрососедство. Два ключевых для поселения предприятия - "Сев-07" и крестьянское хозяйство Цирулева, - местные магазины, заготовители мяса, даже два риелтора помогали деньгами и делами. Всего порядка двадцати спонсоров внесли лепту в строительство фонтана. "С Федором Закировым нас давно связывает тесная и плодотворная дружба. Он в контакте буквально с каждым, кто здесь проживает, - говорит заместитель директора по производству "Сев-07" Евгений Величко. - Я готов был помочь по одному звонку, потому что понимал - это все для детей, для рабочих, которые трудятся в "Сев-07". Ни в одном поселении нашей области я не встречал такого красивого парка".

Традиционно на 1 июня Спасское приглашает детей со всего района. Глава поселения и местные предприниматели всегда стараются устроить ребятам яркий праздник. Освежающий в жаркие дни и подсвеченный вечерами фонтан теперь станет главным местом встреч для жителей. И не единственным, но очередным поводом гордиться своим Спасским.

Евгений Богомолов, глава района Приволжский:

- Спасское - одно из лучших поселений в Самарской области, что подтверждают результаты конкурса благоустройства сельских поселений. Уже много лет оно отличается благоустроенностью и приверженностью традициям. Этот второй в Приволжском районе фонтан появился благодаря усилиям главы поселения. И наверняка он станет любимым местом отдыха.

Федор Закиров, глава сельского поселения Спасское:

- Когда добрые события происходят одновременно, говорят, что звезды сошлись. Начало лета, детский праздник, выходной, открытие фонтана, к которому мы шли три года, сдача очередной очереди благоустройства парка… Последние два события, конечно, не случайны. Они стали следствием слаженной работы жителей, администрации поселения и района, руководства области, многочисленных спонсоров. 1350 кв. метров прекрасных дорожек были уложены всего за три недели - это доказательство того, что благоустройство села нам хорошо удается. И мы на этом не остановимся.