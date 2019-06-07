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Альфа-Банк принимает материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 июня 2019 года клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости. Минимальный первоначальный взнос по ипотечным программам на приобретение жилья с использованием материнского капитала составляет 15%.

Для уменьшения размера первоначального взноса за счет средств материнского капитала клиенту необходимо предоставить в банк вместе со стандартным пакетом документов государственный сертификат на материнский капитал, а также справку о размере остатка материнского капитала из отделения Пенсионного фонда РФ по месту регистрации.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости: займы с минимальным первоначальным взносом от 15% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Получить ипотеку на покупку строящегося жилья в Альфа-Банк можно по ставке от 9,79% годовых, на покупку готового жилья - по ставке от 9,99%. В рамках программ рефинансирования банк предлагает процентную ставку от 9,99% годовых. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет.

На 1 июня 2019 года объем ипотечного портфеля Альфа-Банка составил 50,2 млрд руб., что на 42% превышает аналогичные показатели на 1 января 2019 года. Средняя сумма ипотечного кредита Альфа-Банка в регионах составляет 3 млн руб., в Москве - 5 млн рублей.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

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