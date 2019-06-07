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Музеи и выставки Культура

В Музее модерна откроется выставка Александра Васильева "Курортная мода"

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Музее модерна (Самара, ул. Красноармейская, 15) 9 июня в 13:00 откроется выставка "Курортная мода" из фонда историка моды Александра Васильева.

"Курортная мода" посвящена пляжному костюму ХХ века и покажет развитие купального костюма. Посетители оценят, был ли выбор курортного гардероба продиктован личными привычками и вкусом отдыхающих или они следовали текущей моде.

В экспозиции представят предметы пляжной одежды прошлого столетия: трикотажные шерстяные купальники, которые носили как женщины, так и мужчины, пляжные костюмы 1920-х годов, первые раздельные купальники 1930-х годов, ранние купальные шорты и бермуды, вошедшие в моду под американским влиянием. Посетители также увидят, каким были первые бикини, революционные мини-платья 1960-х годов, сарафаны и соломенные шляпы, которые носили хиппи, резиновые купальные шапочки, солнечные очки, пляжные зонтики и многое другое.

Выставку дополнят уникальные фотографии, журналы мод, эскизы летних платьев и старинные открытки с видами курортов.

Напомним, 9 июня в 18:20 на площадке "Объединенный лекторий" Александр Васильев расскажет о курортной моде.

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