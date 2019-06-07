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ЖКХ и благоустройство Общество

В Большой Черниговке в рамках нацпроекта отремонтируют центральную трассу

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2019 г. в Большечерниговском районе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтируют участок региональной трассы Большая Черниговка - Краснооктябрьский. Дорога протяженностью 4,6 км проходит через село Большая Черниговка и служит связующим звеном между населенными пунктами и районным центром.

Рабочие заменят покрытие на проезжей части, укрепят обочины, установят дорожные знаки и нанесут разметку. В настоящее время на автомобильной дороге укладывают верхний слой дорожного полотна. Полностью завершить все работы подрядная организация ООО "Стройсервис" планирует раньше срока - к концу июля 2019 года.

По словам главы села Большая Черниговка Сергея Сундукова, автомобильная дорога служит центральной трассой районного центра. "Эта дорога - как ствол дерева, от которого в разные стороны, как ветки, расходятся местные дороги. Дорога служит въездом в село, и основной поток автомобильного транспорта идет именно по ней. Жители соседних сел ездят сюда и в школы, и в больницу, и в другие социальные учреждения", - говорит он.

Параллельно с ремонтом региональной дороги по инициативе администрации Большечерниговского района запланировано благоустройство прилегающей территории. "Мы активно участвуем во всех программах правительства Самарской области и стараемся синхронизировать их между собой. Так, в рамках программы "Комфортная городская среда" планируется благоустройство общественного пространства на въезде в село, где будут установлены скамьи, проведено озеленение, устроено освещение. Мы хотим, чтобы это место стало визитной карточкой нашего села. Также планируется обустройство подъездов, дворов и парковочных мест в прилегающем к дороге жилом массиве", - говорит заместитель главы Большечерниговского района по экономике Наталья Мильович.

Жители населенного пункта с нетерпением ждут благоустройства села. "Мы много слышим о нацпроекте, выделяются огромные деньги. И всегда кажется, что это для города. Но в этом году Большая Черниговка на себе ощутила, что нацпроекты работают и в селе, на самой окраине Самарской области, граничащей с Казахстаном", - отметила общественный контролер нацпроекта в Большой Черниговке Валентина Жлуктова.

6 июня официальное сообщество нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Самарской области провело прямую трансляцию с объекта ремонта. Посмотреть трансляцию можно по ссылке - https://vk.com/bkadsamarobl?w=wall-148089890_1132.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет отремонтировано 247 км дорог, в том числе 50 км в Самаре, 17 км в Тольятти и 180 км региональных трасс, расположенных в 17 районах области. Большинство ремонтируемых участков региональных автодорог проходят через населенные пункты.

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