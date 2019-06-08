16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов", с главным тренером Миодрагом Божовичем проведут переговоры Два первых матча сезона 2019/20 "Крылья Советов" сыграют на "Самара Арене" ФК "Оренбург" будет играть домашние матчи РПЛ на "Самара Арене" Александр Шикунов покинет "Крылья Советов" Трех игроков "Крыльев Советов" вызвали в национальные сборные

Футбол Спорт

Два первых матча сезона 2019/20 "Крылья Советов" сыграют на "Самара Арене"

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати

Свой новый сезон "Крылья Советов" начнут двумя домашними встречами на "Самара Арене" — с московским ЦСКА (предварительная дата — 12–15 июля) и тульским "Арсеналом" (19-22 июля), сообщает пресс-служба клуба.

Первый круг самарцы завершат домашней игрой с казанским "Рубином" (1-4 ноября), а на зимний перерыв ориентировочно уйдут 6–9 декабря, приняв на своем поле в 19 туре "Урал". Возобновят весеннюю часть РПЛ "Крылья Советов" в Самаре с "Оренбургом" (28 февраля — 2 марта). Заключительную игру сезона "Крылья" проведут также у себя дома, с дебютантом РПЛ — клубом "Сочи" (15-18 мая).

Точные даты и время игр будут определены позднее.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30