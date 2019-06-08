Два первых матча сезона 2019/20 "Крылья Советов" сыграют на "Самара Арене"

Свой новый сезон "Крылья Советов" начнут двумя домашними встречами на "Самара Арене" — с московским ЦСКА (предварительная дата — 12–15 июля) и тульским "Арсеналом" (19-22 июля), сообщает пресс-служба клуба.

Первый круг самарцы завершат домашней игрой с казанским "Рубином" (1-4 ноября), а на зимний перерыв ориентировочно уйдут 6–9 декабря, приняв на своем поле в 19 туре "Урал". Возобновят весеннюю часть РПЛ "Крылья Советов" в Самаре с "Оренбургом" (28 февраля — 2 марта). Заключительную игру сезона "Крылья" проведут также у себя дома, с дебютантом РПЛ — клубом "Сочи" (15-18 мая).

Точные даты и время игр будут определены позднее.