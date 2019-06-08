Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов", с главным тренером Миодрагом Божовичем проведут переговоры

Власти Самарской области в ближайшее время проведут комплексную проверку футбольного клуба "Крылья Советов", директор по развитию Александр Шикунов уволен, с главным тренером Миодрагом Божовичем проведут переговоры, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Азаров.

"Мы сменили руководство клуба. Совет директоров в марте возглавил зампред правительства Самарской области Александр Фетисов. Понятно, что ждать от него результатов за два месяца было бы несправедливо. Сейчас будет проводиться перестройка в клубе и достаточно значительная", — рассказал Азаров в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Спортивный директор (директор по развитию) в клубе больше работать не будет. Фамилия его Шикунов. Понятно, что такой результат не устраивает, соответственно, спортивного директора мы отправляем в отставку", — сказал Азаров. — Планируется провести основательную проверку деятельности клуба, и после этого определимся по генеральному директору".

Губернатор Самарской области сообщил, что "в ближайшие недели будут проведены консультации с Божовичем, человеком, который хорошо известен в российском футболе и которому хорошо известен российский футбол".

"Считаю его классным специалистом. Вопрос его мотивации: если есть мотивация строить вместе с нами перспективу клуба, рассчитанную на долгие годы вперед, мы готовы делать это вместе. Если же амбиции другие, они нас не устраивают. Поэтому будут проведены дополнительные консультации с тренером, и определимся по его дальнейшей работе в клубе", — добавил Дмитрий Азаров.