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Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов", с главным тренером Миодрагом Божовичем проведут переговоры Два первых матча сезона 2019/20 "Крылья Советов" сыграют на "Самара Арене" ФК "Оренбург" будет играть домашние матчи РПЛ на "Самара Арене" Александр Шикунов покинет "Крылья Советов" Трех игроков "Крыльев Советов" вызвали в национальные сборные

Футбол Спорт

Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов", с главным тренером Миодрагом Божовичем проведут переговоры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Власти Самарской области в ближайшее время проведут комплексную проверку футбольного клуба "Крылья Советов", директор по развитию Александр Шикунов уволен, с главным тренером Миодрагом Божовичем проведут переговоры, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Азаров.

"Мы сменили руководство клуба. Совет директоров в марте возглавил зампред правительства Самарской области Александр Фетисов. Понятно, что ждать от него результатов за два месяца было бы несправедливо. Сейчас будет проводиться перестройка в клубе и достаточно значительная", — рассказал Азаров в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Спортивный директор (директор по развитию) в клубе больше работать не будет. Фамилия его Шикунов. Понятно, что такой результат не устраивает, соответственно, спортивного директора мы отправляем в отставку", — сказал Азаров. — Планируется провести основательную проверку деятельности клуба, и после этого определимся по генеральному директору".

Губернатор Самарской области сообщил, что "в ближайшие недели будут проведены консультации с Божовичем, человеком, который хорошо известен в российском футболе и которому хорошо известен российский футбол".

"Считаю его классным специалистом. Вопрос его мотивации: если есть мотивация строить вместе с нами перспективу клуба, рассчитанную на долгие годы вперед, мы готовы делать это вместе. Если же амбиции другие, они нас не устраивают. Поэтому будут проведены дополнительные консультации с тренером, и определимся по его дальнейшей работе в клубе", — добавил Дмитрий Азаров.

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