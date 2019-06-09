За сутки с самарских турбаз на левый берег Волги переправили трех пострадавших отдыхающих

За сутки с 8 по 9 июня с правого берега реки Волга спасатели переправили троих отдыхающих местных турбаз, получивших травмы, сообщает ПСС Самарской области.

В субботу, 8 июня, в 23:30 дежурная смена ПСП "КАТЭК" отправились на турбазу "Мотор" в Октябрьском районе, где травму нижнего отдела позвоночника получил 34-летний мужчина. В 00:15 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи.

В воскресенье, 9 июня, в 00:25 спасатели ПСП "Первомайская" переправили с турбазы "Мелиоратор" 37-летнюю женщину, получившую травму позвоночника и сотрясение мозга. В 01:15 ее доставили на левый берег и передали СМП для дальнейшей госпитализации в городскую больницу.

В 11:40 дежурная смена ПСП "Первомайская" вновь отправились на правый берег Волги, где на турбазе "Буревестник" открытый перелом ноги получила 66-летняя женщина. В 12:25 спасатели передали пострадавшую врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.