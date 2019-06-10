16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти пройдет 10-й театральный фестиваль "Премьера одной репетиции" На фестивале "Театральное Приволжье" выступят шесть театральных коллективов региона В Самарской филармонии покажут спектакль "Женихи" Актер "Грани" Даниил Богомолов стал лауреатом Фестиваля театров малых городов В Тольятти пройдет 10-й фестиваль "Премьера одной репетиции"

Театр Культура

В Тольятти пройдет 10-й театральный фестиваль "Премьера одной репетиции"

ТОЛЬЯТТИ. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати

С 17 по 23 июня в тольяттинском театре "Дилижанс" пройдет 10-й театральный фестиваль "Премьера одной репетиции", посвященный современной режиссуре. Новые спектакли представят молодые режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Тольятти.

По неизменным правилам фестиваля на суд зрителей предлагаются премьеры спектаклей, созданных за короткое время. После каждого показа проходит обсуждение с участием зрителей и театральных критиков из Москвы и Санкт-Петербурга.

Зрители определят лучшие актерские работы и лучший спектакль, который впоследствии обретает художественное оформление и входит в репертуар театра. Проводится конкурс на лучшую работу по освещению фестиваля в прессе.

Фестивальная афиша состоит из 2-х конкурсных программ. В программе режиссерской лаборатории будет представлено 5 проектов от молодых режиссеров из разных городов России, победивших в конкурсном отборе, который проходил с января по апрель при участии Союза театральных деятелей Российской Федерации. Все роли в спектаклях лаборатории исполнят актеры театра "Дилижанс".

В конкурсную программу "Гости" вошли режиссерские проекты с участием актеров тольяттинских театров (драматического театра "Колесо", молодежного драматического театра, студии молодежного театра "Вариант").

Откроет фестиваль Самарский молодежный драматический театр "Мастерская" пластическо-трюковым спектаклем "Чаша" в постановке Константина Ежкова. Уникальный спектакль — синтез особой драматургии, режиссуры и исполнительского мастерства владения телом и работы с холодным оружием.

Традиционно фестиваль закроется спектаклем-победителем прошлогодней конкурсной программы — бит-драмой по пьесе Анастасии Букреевой "Ганди молчал по субботам" (режиссер — Екатерина Зубарева).

Гид потребителя

Фото на сайте

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30