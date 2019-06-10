В Тольятти пройдет 10-й театральный фестиваль "Премьера одной репетиции"

С 17 по 23 июня в тольяттинском театре "Дилижанс" пройдет 10-й театральный фестиваль "Премьера одной репетиции", посвященный современной режиссуре. Новые спектакли представят молодые режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Тольятти.

По неизменным правилам фестиваля на суд зрителей предлагаются премьеры спектаклей, созданных за короткое время. После каждого показа проходит обсуждение с участием зрителей и театральных критиков из Москвы и Санкт-Петербурга.

Зрители определят лучшие актерские работы и лучший спектакль, который впоследствии обретает художественное оформление и входит в репертуар театра. Проводится конкурс на лучшую работу по освещению фестиваля в прессе.

Фестивальная афиша состоит из 2-х конкурсных программ. В программе режиссерской лаборатории будет представлено 5 проектов от молодых режиссеров из разных городов России, победивших в конкурсном отборе, который проходил с января по апрель при участии Союза театральных деятелей Российской Федерации. Все роли в спектаклях лаборатории исполнят актеры театра "Дилижанс".

В конкурсную программу "Гости" вошли режиссерские проекты с участием актеров тольяттинских театров (драматического театра "Колесо", молодежного драматического театра, студии молодежного театра "Вариант").

Откроет фестиваль Самарский молодежный драматический театр "Мастерская" пластическо-трюковым спектаклем "Чаша" в постановке Константина Ежкова. Уникальный спектакль — синтез особой драматургии, режиссуры и исполнительского мастерства владения телом и работы с холодным оружием.

Традиционно фестиваль закроется спектаклем-победителем прошлогодней конкурсной программы — бит-драмой по пьесе Анастасии Букреевой "Ганди молчал по субботам" (режиссер — Екатерина Зубарева).