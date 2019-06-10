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АО "Тольяттихимбанк" выступило с заявлением по поводу ареста руководителя

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Басманный суд Москвы арестовал председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова по обвинению в участии в ОПГ. В акционерном обществе "Тольяттихимбанк" считают задержание незаконным и надеются на благополучный исход ситуации.

Приводим текст заявления акционерного общества в связи с арестом Александра Попова, опубликованного в газете "Понедельник".

"Весь коллектив АО "Тольяттихимбанк" взволнован и шокирован задержанием и помещением под арест нашего руководителя - председателя правления Александра Евгеньевича Попова.

Мы знаем Александра Евгеньевича как профессионального руководителя, обладающего огромным опытом в банковской сфере. За многие годы руководства банком он заслужил уважение не только своих подчиненных, но и коллег по отрасли, руководителей организаций-партнеров, представителей регуляторов, администрации Самарской области.

Мы считаем, что прозвучавшие обвинения ни в коем случае не могут быть выдвинуты в отношении Александра Попова - это человек высокой честности, активно участвующий в развитии своего банка, отрасли и региона.

Единственное объяснение, приходящее на ум: Александр Евгеньевич стал фактически заложником ситуации, происходящей вокруг предприятия "Тольяттиазот", которое является одним из ключевых клиентов АО "Тольятихимбанк" и которое не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление.

В деле Александра Попова и всего "Тольяттиазота" мы видим самые отвратительные проявления "лихих 90-х": давление следственных и судебных органов, "маски-шоу", игнорирование требований закона и правоприменительной практики по отношению к бизнес-сообществу.

АО "Тольяттихимбанк", несмотря на сложившуюся обстановку, продолжает вести стабильную работу. Коллектив банка уверен в том, что справедливость восторжествует, и надеется на скорейшее освобождение Александра Евгеньевича Попова".

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