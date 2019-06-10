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Строительство Строительство и недвижимость

Застройщики региона будут работать по новым правилам

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство строительства Самарской области разработало "Методику получения застройщиками заключения о соответствии многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости критериям, при условии соответствия которым застройщику предоставляется право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования счетов эскроу".

Документ опубликован на сайте министерства строительства http://minstroy.samregion.ru/gosuslugi/dolevoe/voprosplan/.

С 1 июля 2019 года вступают в силу новые правила долевого строительства. На сегодня в министерство строительства Самарской области поступила 21 заявка от застройщиков на соответствие объекта недвижимости критериям, позволяющим достраивать объект без использования счетов эскроу.

Ожидается, что из 134 объектов недвижимости, по которым в настоящее время привлекаются средства по договорам долевого участия, заявки на соответствие критериям поступят от ста из них.

"Согласно постановлению правительства РФ №480 от 22.04.2019 года, получение заключения осуществляется в течение 15 рабочих дней, но в случае невозможности сделать вывод о достоверности предоставленной информации министерство может продлить этот срок, - отметил заместитель министра строительства Самарской области Альберт Хамзин. - Для исключения подобных ситуаций министерство строительства разработало методику предоставления информации и разместило ее в общем доступе на сайте ведомства. Данная методика носит рекомендательный характер".

Escrow, эскроу-счет - специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств.

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