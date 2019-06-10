На должность зампреда областного суда рекомендована Анна Подольская

На должность запредседателя Самарского областного суда рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ по итогам четвертого заседания получила Анна Подольская.

Напомним, это кресло стало вакантным еще в апреле 2017 г. после ухода Людмилы Вагулиной. Подольская, с 2016 г. являющаяся председателем квалификационной коллегии судей Самарской области, в сентябре 2017 г. уже получала рекомендацию ВККС. Однако приказа о назначении ее на этот пост тогда не последовало.

Кроме того, ВККС одобрила кандидатуру Сергея Козачка на должность заместителя председателя Самарского гарнизонного военного суда.

На кресло судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции рекомендованы 14 претендентов и троих коллегия не поддержала.

ВККС отменила решение своих коллег из Самарской области от 14 декабря 2018 г. в части отказа Е.Т. Кустовой в рекомендации кандидатом на должность судьи Ставропольского районного суда.