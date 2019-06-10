В Тольятти начался суд над гражданином Франции, обвиняемым во взяточничестве

В понедельник, 10 июня, в суде Автозаводского района Тольятти под председательством Валентины Сабановой начался судебный процесс по обвинению гражданина Франции Гурвана Ле Галля в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора Автозаводского района Евгения Слепцова.

По версии следствия, 21 марта 2019 г. иностранец в патрульном автомобиле попытался передать 15 тыс. руб. в качестве взятки сотруднику ППС. Подозреваемый пытался избежать ответственности за административное правонарушение - ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания"). Но сотрудник полиции от взятки отказался.

В итоге в отношении француза возбудили уголовное дело.

Как рассказала корреспонденту Волга Ньюс Евгения Слепцова, на сегодняшнем - первом заседании суд установил личность обвиняемого, тому зачитали права. После этого представитель прокуратуры прочитал обвинительное заключение. Также в суде допросили двух свидетелей обвинения - сотрудников полиции, задержавших мужчину, и свидетеля защиты.

Затем представитель гособвинения ходатайствовала о продлении содержания под стражей до 24 августа, которое было удовлетворено. Следующее заседание назначено на 25 июня.