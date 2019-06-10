16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти начался суд над гражданином Франции, обвиняемым во взяточничестве Серийные грабители банков получили свои сроки В облсуде зачитали обвинение "банде вымогателей" Европейский университет заинтересовался делом дважды оправданной самарской студентки Самарскому моряку, снимавшему порно с детьми, дали 14 лет колонии

Суды Происшествия

В Тольятти начался суд над гражданином Франции, обвиняемым во взяточничестве

ТОЛЬЯТТИ. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 66
Версия для печати

В понедельник, 10 июня, в суде Автозаводского района Тольятти под председательством Валентины Сабановой начался судебный процесс по обвинению гражданина Франции Гурвана Ле Галля в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора Автозаводского района Евгения Слепцова.

По версии следствия, 21 марта 2019 г. иностранец в патрульном автомобиле попытался передать 15 тыс. руб. в качестве взятки сотруднику ППС. Подозреваемый пытался избежать ответственности за административное правонарушение - ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания"). Но сотрудник полиции от взятки отказался.

В итоге в отношении француза возбудили уголовное дело.

Как рассказала корреспонденту Волга Ньюс Евгения Слепцова, на сегодняшнем - первом заседании суд установил личность обвиняемого, тому зачитали права. После этого представитель прокуратуры прочитал обвинительное заключение. Также в суде допросили двух свидетелей обвинения - сотрудников полиции, задержавших мужчину, и свидетеля защиты.

Затем представитель гособвинения ходатайствовала о продлении содержания под стражей до 24 августа, которое было удовлетворено. Следующее заседание назначено на 25 июня.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30