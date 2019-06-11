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Футбол Спорт

"Крылья Советов" планируют подписать двух футболистов из ФНЛ

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Правый полузащитник Дмитрий Кабутов, который недавно покинул "СКА-Хабаровск", с большой долей вероятности перейдет в "Крылья Советов", сообщает "Матч ТВ".

Год назад самарцы уже интересовались этим футболистом, но тогда дальневосточный клуб требовал за него компенсацию. Теперь же Кабутов достанется "Крыльям" бесплатно.

26-летний хавбек в минувшем первенстве ФНЛ провел 37 матчей, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами.

По данным того же источника, еще одним новичком "Крыльев Советов" может стать полузащитник "Ротора" Денис Якуба. 23-летний опорник в прошедшем сезоне ФНЛ сыграл 15 матчей.

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