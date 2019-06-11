С 1 июля 2018 года в России начала работать Единая биометрическая система — цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам: голосу и лицу. Крупные российские банки выступили операторами проекта по сбору биометрических данных. Нововведение вызывает вопросы, ответить на наиболее частые мы попросили Константина Балдуева, директора территориального офиса Росбанка в Самаре.

В ногу со временем

— С каждым годом цифровые технологии все больше проникают в нашу жизнь: например, электронный дневник у школьников, портал Госуслуг, удобство которых уже успели оценить многие. Основное преимущество, которое система биометрических данных дает гражданам, — это возможность получать различные услуги без личного посещения офисов. На начальном этапе — это финансовые услуги, со временем будут доступны другие цифровые сервисы.

Биометрия дает преимущества не только жителям больших городов, но и — в большей степени — маленьких удаленных поселков, где традиционно не очень широк выбор банковских отделений. Кроме того, мы ожидаем, что этот сервис, безусловно, повысит доступность финансовых услуг для маломобильных граждан. Наличие биометрических данных в Единой биометрической системе исключит необходимость личного посещения отделения и даст возможность пользоваться предложениями любого банка, предоставляющего услуги с помощью удаленной идентификации, независимо от того, открыто его отделение в конкретном городе или нет.

На текущий момент Росбанк подключил к системе уже 80% офисов (302 офиса) по всей России.

Банковские продукты, которые можно будет оформлять с помощью удаленной идентификации, будут внедрять постепенно. Росбанк планирует запустить потребительский кредит с одновременным открытием счета для новых клиентов с использованием удаленной идентификацией в 3 квартале этого года.

Это добровольная процедура

— Сбор биометрических данных проводится исключительно на добровольной основе. Кроме того, в любой момент гражданин может удалить свои данные из системы, написав соответствующее заявление. Сегодня банки, в том числе Росбанк, выполняют функцию по сбору биометрии.

Для клиента процедура бесплатна. Для того чтобы сдать биометрические данные, необходимо иметь профиль на портале Госуслуг (в Единой Системе Идентификации и Аутентификации — ЕСИА). Если регистрация не была оформлена, сотрудник банка поможет сделать это непосредственно перед сдачей биометрии.

Это бесплатно и быстро

— Чтобы сдать биометрию, необходимо стать клиентом того банка, в котором гражданин решил пройти эту процедуру. После этого сотрудник банка произведет сбор биометрических данных пользователя: сфотографирует лицо, запишет голос и направит их в Единую биометрическую систему.

После регистрации в системе гражданин сможет дистанционно получить услуги любого банка, который будет предоставлять сервисы с использованием удаленной идентификации. Для этого клиенту нужно будет ввести логин и пароль портала государственных услуг и произнести сгенерированную системой короткую контрольную фразу, глядя в камеру смартфона или компьютера.

Это безопасно

— На сегодняшний день биометрия — пожалуй, самый передовой способ защиты данных, с высокой точностью распознавания: она пропустит только 1 человека на 10 млн. При обязательной связке с логином и паролем от портала Госуслуг, обмануть ее практически невозможно.

Биометрические данные граждан хранятся в Единой биометрической системе, оператором которой является "Ростелеком".

При удаленной идентификации гражданин отправляет видео с изображением своего лица и записью голоса в Единую биометрическую систему, где эти данные с помощью биометрических алгоритмов сверяются с биометрическими контрольными шаблонами, которые были созданы при регистрации гражданина. Банк получает только результат этого сравнения — так называемый процент схожести. Таким образом, банки не получают доступ к биометрическим данным.