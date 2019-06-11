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Суды Происшествия

Тольяттинец прикидывался зэком, чтобы знакомиться с женщинами и обирать их

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Комсомольского района.

В 2018 г. мужчина зарегистрировался на сайте знакомств, разместил в анкете чужую фотографию и выдал себя за заключенного ИК-16. Таким образом он планировал знакомиться с женщинами ради денег.

В марте прошлого года он начал переписываться с жительницей Оренбурга и убедил ее, что намерен жениться. Также мужчина уверял "возлюбленную", что может выйти по УДО в апреле 2018 г., только для этого нужно заплатить сотрудникам колонии 100 тыс. рублей. Потерпевшая взяла в банке кредит на эту сумму, приехала в Тольятти и передала деньги. Получив желаемое, "жених" перестал выходить на связь. После этого она обратилась в полицию.

В реальности же мошенник оказался инвалидом, имеющим на иждивении двух малолетних детей.

В итоге его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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